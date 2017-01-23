海巡熱情送餐 獨居翁：有你們真好！

2017-01-23 10:43

〔記者曾健銘／新北報導〕農曆春節將至，為了讓轄區內的獨居老人、弱勢家庭都能體會年節的溫暖，海巡署第二二岸巡大隊下罟子安檢所所長羅閔駿，率領所內同仁到居住在安檢所附近的92歲吳老姓老翁家中協助環境打掃、張貼春聯，閒話家常之餘還送上物資以及熱呼呼的餐點，貼心的舉動讓吳翁開心地說：「有你們真好！」

第二二岸巡大隊大隊長楊勝松表示，海巡署除執行走私偷渡、救生救難等任務，同時致力於各項為民服務工作，期許民眾在能力所及範圍，多多關懷需要幫助的獨居長輩，讓他們知道自己並不孤單。