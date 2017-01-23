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少年打獵滑倒 獵槍走火打中自己胸部

衰！上山打獵，少年滑倒獵槍走火打中自己胸部，幸運獲救沒有生命危險。（記者李容萍翻攝）

2017-01-23  10:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪警分局今天凌晨4時許接獲119勤指中心轉報指出，溪內派出所轄區的復興區南插天山有人受傷，遭獵槍所傷，員警不敢掉以輕心，會同復興消防分隊隊員於登山口會合後同行入山，花了1個小時上山後找到被獵槍射傷的17歲黃姓少年，6名警、消合力搬運黃姓少年下山就醫。

警方調查，家住復興區義盛里的黃姓少年是今天凌晨與家人一行4人前往南插天山山區打獵時，因滑倒造成獵槍走火而打中自己胸部，造成胸部受傷，經查詢少年所持有獵槍，為原住民合法申請許可。所幸由同行家人陪同下山時意識清楚，清晨由消防隊救護車送醫治療，並無生命危險。

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