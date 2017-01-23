W Hotel案 土豪哥今被北檢傳喚

今早10點，台北地檢署首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍（左）。（記者錢利忠攝）

2017-01-23 10:10

〔記者錢利忠／台北報導〕W Hotel郭姓小模猝死案，今天上午10點，台北地檢署首度傳喚負責訂房的「土豪哥」朱家龍，先前他應訊時供稱自己只在房內抽菸、看電視，否認參與一切，為釐清相關疑點，北檢今早首度傳朱家龍說明。

朱家龍在警詢時供稱，他在去年12月5日離開飯店；而他在8日被警方採尿驗出毒品反應，刑事局鑑識專家表示，吸食三級毒品後2到3天內可驗尿查出（也可能因用量及體質而例外），究竟土豪哥是在W飯店辦趴時吸毒，還是離開後吸毒，或兩者都有，檢察官將一併查明。