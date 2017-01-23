菜鳥警員迴轉不慎 警車撞機車連環倒

2017-01-23 09:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕從警約1年的李姓警員，今天上午開警車迴轉過程，疑似未抓好角度，撞擊停放路邊的機車，另5輛機車因骨牌效應而側倒，將與車主和解、承諾修復；警方強調，李員沒有酒駕。

高雄警方指出，苓雅分局民權派出所上午約7點半接獲通報，指有民眾趴在汽車方向盤，擔心有意外發生，調派李姓警員與2位同事到場了解，開車的李員讓同事先下車，他行駛到路口迴轉，不慎撞擊路邊機車，6輛車應聲側倒，所幸無人受傷。