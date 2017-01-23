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劍潭捷運站附近失火 警消到場灌救 W Hotel案 土豪哥今被北檢傳喚
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劍潭捷運站附近失火 警消到場灌救

劍潭捷運站附近失火。（圖擷自PTT）

2017-01-23  09:54

〔即時新聞／綜合報導〕劍潭捷運站附近於今日上午驚傳失火，路過民眾皆見到濃濃黑煙，起火地點疑似在劍潭福正宮周遭，警消已到場救援。

有網友於今天上午9時35分許在PTT發文表示，他剛剛經過捷運站時看到附近一直冒煙，現場聚集了許多消防車，有其他鄉民也說自己路過時有看到，黑煙相當大。目前多輛消防車已抵達現場，正進行灌救滅火。

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  • 起火地點疑似在劍潭福正宮周遭。（圖擷自PTT）

    起火地點疑似在劍潭福正宮周遭。（圖擷自PTT）

  • 警消到場灌救。（圖擷自PTT）

    警消到場灌救。（圖擷自PTT）

  • 濃煙直沖天際。（圖擷自PTT）

    濃煙直沖天際。（圖擷自PTT）

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相關關鍵字： 劍潭 失火 捷運劍潭站 火災 起火
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