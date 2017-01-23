劍潭捷運站附近失火 警消到場灌救
2017-01-23 09:54
劍潭捷運站附近失火。（圖擷自PTT）
〔即時新聞／綜合報導〕劍潭捷運站附近於今日上午驚傳失火，路過民眾皆見到濃濃黑煙，起火地點疑似在劍潭福正宮周遭，警消已到場救援。
有網友於今天上午9時35分許在PTT發文表示，他剛剛經過捷運站時看到附近一直冒煙，現場聚集了許多消防車，有其他鄉民也說自己路過時有看到，黑煙相當大。目前多輛消防車已抵達現場，正進行灌救滅火。
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