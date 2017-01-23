教師夫妻與女教師三角畸戀 LINE對話極盡噁心
〔記者王俊忠／台南報導〕在同一所國中服務的一對教師夫妻，女老師控訴丈夫在她懷孕期間外遇同校的李姓女老師，女老師請徵信社查出丈夫與李女有親密交往，且兩人在手機LINE對話極盡肉麻噁心能事，男老師說憋精、想對方服務、吃和按摩肉棒；李女回應犒賞老爺出力出精、不累，只是嘴酸。一審判男老師與李女須連帶賠償受害女老師。
受害的女老師表示，婚後多年未能生育引憾，為求一子半女，接受多次人工受孕、仍小產，直到2、3年前成功受孕，沒想到丈夫在她懷孕需臥床安胎期間，外遇偷吃同校的李姓女教師。
女老師發現丈夫與李女的LINE對話紀錄十分噁心，丈夫寫說」是憋精，妳睡飽晚上服務我，挑逗我會受不了，妳還多一件工作啊，吃和按摩肉棒，我很愛的，辛苦妳的嘴了！」；李女回應「犒賞老爺出錢出力出精，那不累，只是嘴酸，我愛你舒服我就會樂意，我會努力服務爺」。
女老師請徵信社拍到其丈夫曾到李女住處待兩小時，兩人在車內頭靠頭很親密，後來丈夫在LINE上向她表達歉意，是一時迷失，會讓李女離開；女老師的弟弟曾撞見姐夫與李女牽手看棒球賽，丈夫的外遇情已重創她的婚姻家庭，傷心之餘不得不提出離婚訴訟並求償。
男老師與李女辯稱LINE對話是同事間開玩笑、打嘴砲，無任何親密關係。男老師說，兩人會坐同一車是李女向他借款、在車上商討還款事宜；會向妻子坦承與李女外遇，是為了安撫妻子激動情緒，不得不順著妻子語意回應，其實與李女並無外遇情。
但台南地院法官採認受害女老師的舉證，認定男老師與李女互動行為已逾越普通男女正常互動的交往行為，男老師與李女辯稱是開玩笑、打嘴砲，無親密關係的說法，不足採信，兩人外遇情已侵害女老師的配偶權，且加害情節重大，使女老師遭受極大痛苦，判被告兩人須賠償女老師20萬元，此案還可上訴。
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