獨家》胖男帶嫩妻參加換妻性交 竟是如此結局

2017-01-23 00:12

〔記者楊國文／台北報導〕體重近百公斤男子阿強，因嫩妻鄭女聲稱對他提不起「性」趣，竟帶著她參加換妻俱樂部，不久，阿強發現太太和蔡姓男子疑有姦情，成功捉姦，一審判鄭女、蔡男均有罪，但高等法院判決大逆轉，認為阿強多次帶太太參加換妻活動，而與人發生性行為，已構成刑法通姦罪的「縱容」規定，阿強並無告訴權，改判公訴不受理確定，鄭女2人均無罪脫身，阿強也和鄭女離婚。

92年間，30歲的阿強（化名）和販賣服飾的21歲正妹鄭女結婚，對她呵護有加，4年後，阿強體重飆到近百公斤，鄭女對他床第求歡，數度以「沒感覺」為由回絕，2人約3年時間沒有性行為。

深愛鄭女的阿強為討她歡心，99年起多次帶著她參加換妻俱樂部活動，默許她和其他男人性交。104年8、9月起，阿強發現鄭女和販賣醫療器材為業的蔡姓男子過從甚密，懷疑有姦情，同年10月6日下午，他跟蹤鄭女，發現她坐上蔡男轎車到新北市一家摩鐵開房間，報警捉姦成功，在房內查獲沾有蔡男精液混有鄭女表皮細胞DNA的衛生紙團。

鄭女、蔡男均辯稱，在摩鐵只討論鄭女離婚事宜，否認通姦行為，檢方不採信仍依通姦、相姦罪起訴鄭女、蔡男。士院審理後，判鄭女2人各3月徒刑，均可易科罰金9萬元。

高等法院查出，阿強多次帶鄭女參加換妻活動，並同意她和他人性交，認定已屬縱容鄭女與他人通姦行為，依刑法第245第2項規定，阿強沒有告訴權，改判公訴不受理確定。