枋寮漁港繼海豚迷途後 新機車剛買就泡湯

2017-01-22 23:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕繼昨天有迷途海豚游進枋寮漁港引來大批民眾圍觀後，今天下午枋寮漁港則是有釣漁婦騎著疑似電動車飆入漁港，所幸機警的62岸巡大隊人員發現不對勁，趕緊駕艇將她救出生天。

今天下午近5時，枋寮漁港突傳出尖叫聲，1名女子不知為何竟掉落海港，枋寮安檢所執行勤務同仁見狀後，機警通報安檢所機動人員，隨即由所長孫泰強中校率領駕駛救生艇奔馳救援。

岸巡人員到場後，發現該女子民眾攀附於消波塊並載浮載沉，立即以人力方式將婦人拖帶至救生艇，火速接駁上岸，後續由救護車送往枋寮醫院就診。

岸巡人員表示，該名49歲的陳姓婦人因從機車摔下後掉落冰冷的水裡，被救起時神情仍十分驚懼，不斷依偎著岸巡人員，據暸解該婦人與家人欲至北側堤防釣魚，因騎乘機車不慎跌入海中。

目擊者則說，該女子被救上岸，擔心她的機車，只見她不斷哭喊「我的摩托車」，甚至還說「今天才買得新機車啦」、「幫我吊摩托車和枴杖啦」，疑似身體不便，貌似相當心痛自己的財產落海。

岸巡62大隊表示，接近年關連假，在海邊及港區活動民眾應多注意自身安全，盡量避免前往危險海域、河邊或湖泊戲水，以免造成生命危險。

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