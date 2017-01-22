平鎮住宅火警 消防車暗夜穿梭聲嚇人
2017-01-22 22:30
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區新榮路一棟5樓住宅，今天晚上8點許發生火警，消防局獲報共出動各式消防車28輛，消防人員67名前往搶救，火勢約半個小時控制，經清查住宅內無人員受困、受傷，初步估計財物損失約15萬元，起火原因另由消防局鑑識人員調查中。
由於泰豐輪胎中壢廠17日才發生大火、整整打了14個小時才撲滅，今天上午中壢區中豐路的百貨賣場也才發生火警，暗夜中消防車沿路不斷鳴笛再穿梭在平鎮、中壢一帶的街道，嚇壞許多民眾，直呼「年關到了怎麼這麼不平靜」，並心疼「打火弟兄真是辛苦了」，只祈求境內平安。
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