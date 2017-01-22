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枋寮驚傳火車撞死人 騎士「煞不住」幸無大礙

2017-01-22  22:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉今天驚傳「火車撞死人」，但真實版本疑是平交道前機車版「煞不住！」，所幸機車騎士並無大礙。

約45歲的吳姓機車騎士，今天晚間7點半行經枋寮中山平交道要進入市區時，突聞平交道柵欄放下聲音，吳男疑欲搶快通過，未減速停車反而加速搶進，但誤判形勢的吳男竟被柵欄鉤住衣服，當場人車噴飛，這時火車也逐漸逼近，用路人趕緊按下緊急按鈕警示列車。

該列車為台鐵從新左營發車至花蓮的323自強號，雖已減速，但距離仍越靠越近，現場急迫萬分，自強號車頭在橫越整個平交道後終於停住，機車騎士生死未卜，令人擔憂。

救護人員到場後，使用擔架將吳男送出，狀似嚴重，一度傳成「火車撞死人！」，不過據了解，吳男送醫後才發現身上僅數處擦傷，並無大礙，身上傷勢全是自摔造成。

吳男向警方表示，當他發現平交道柵欄放下聲音時，已經「煞不住」這才被柵欄桿鉤住。

台鐵表示，男子傷勢並非火車造成，不過導致該自強號誤點約20分鐘；枋寮分局則指出，全案以自摔車禍處理，至於闖越平交道的部分仍待鐵路局及鐵路警察釐清。

居民聞訊，則譏「還好火車沒吃到三寶飯」、「『煞不住』機車版」，目擊者則說，聽到不尋常鳴笛，隨後就傳來尖銳的金屬磨擦聲，他探出頭，接著就出現救護車，他說，該處接近火車站，火車速度雖不快，但仍無法想像在車水馬龍的大馬路發生火車撞死人的命案。

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  • 枋寮中山路平交道今天傳出「火車撞死人」虛驚。（記者陳彥廷翻攝）

    枋寮中山路平交道今天傳出「火車撞死人」虛驚。（記者陳彥廷翻攝）

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