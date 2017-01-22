高中生這樣騎Ubike 老外驚呼：台灣阿姆斯壯？！
2017-01-22 21:48
〔即時新聞／綜合報導〕人的能量決定車的力量？一名外國男子日前搭車在台北市士林區承德路四段時，發現一名高中生騎著Youbike在馬路上狂飆，男子的車速甚至不及高中生騎腳踏車的速度，最後甚至危險不顧後方車況直接切進內線車道，讓外國男子驚呼是台灣的阿姆斯壯（Lance Armstrong）嗎？
影片中只見一名高中學生，騎著Youbike在承德路四段、通河街口停等紅燈，而當綠燈亮起時，高中生開始猛踩踏板高速推進，一旁的外籍男子見狀不禁直呼「Push!」而高中生車速不斷推快，甚至快過男子所搭乘的轎車，最後男子的車試圖追上高中生要一睹他的廬山真面目時，卻只見高中生完全不顧後方車況，直接切入內側車道，讓外籍男子不禁大呼「Oh! doesn't even look,this guy is dangerous!（噢！甚至不看後面，他好危險）」
影片隨後被轉傳至臉書社團爆料公社後立刻吸引網友討論，有網友表示「這樣太危險！」「台灣阿姆斯壯」有網友開玩笑表示「路上標示禁行機車，可沒說禁行腳踏車」、「未成熟三寶飯」也有認真網友表示「自行車隊該找他認識一下」、「有沒有車隊要簽約一下，別再讓他在馬路玩命！」
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