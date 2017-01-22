辜成允疑酒後跌落樓梯 警要酒店保存監視錄像
2017-01-22 21:12
〔記者姚岳宏／台北報導〕台泥董事長辜成允昨晚參加晶華酒店一場喜宴，離去時不慎在樓梯處踩空摔跌、頭部撞地重傷，救護員到場時，辜成允已經昏迷，仍有呼吸心跳，送往馬偕醫院救治後轉入加護病房；一名目擊的飯店客人說，辜的外表看不出有明顯外傷，但有流鼻血。
現場目擊人士說，辜並不是初步傳出的從3樓樓梯滾落到2樓半，他當時是從3樓步行下樓時，已經快走到2樓半的平台位置，疑突然踩空才會摔跌，不巧頭部撞地，昏迷重傷，另據了解，辜成允是參加友人娶媳婦的喜宴，摔倒當時，身上聞得到酒味，但不知他晚宴時喝了多少。
台北市消防局是在昨晚9時46分接獲報案，當時是由酒店報案，一名友人陪同送醫；目前台北市警方已請晶華酒店保存相關監視器錄像，將視狀況進行後續調查。
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