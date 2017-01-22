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獨家》波麗士累了嗎？ 警車違規左轉撞上小貨車

2017-01-22  20:56

〔記者吳昇儒／基隆報導〕警察先生累了嗎？基隆市警保安隊一名張姓警員今日清晨5時許駕警車準備帶回酒駕的犯嫌，行經信一、義一路口時，一時未注意，竟違規左轉，撞上直行的小貨車，導致警車左側車頭半毀，輪胎嚴重變形，所幸車內警員及小貨車駕駛，均無傷亡。

警方到場採證發現，自家人的警車是行駛在左側第二線車道，而直行的小貨車則在最內側的第一線車道行進，警車等於直接橫跨一個車道左轉。

目擊者指出，警方於當時並未鳴笛，不知是否有在執行勤務，但被撞的小貨車僅有右側車門稍微受損，受到撞擊後衝上路旁的人行道，所幸案發當時並無行人經過，否則後果不堪設想。

張姓小貨車駕駛則向處理車禍的警員表示，自己準備直行上高速公路沒有想到警車會突然左轉，而且也沒聽見警笛聲。

基隆市警保安隊則指出，因今日清晨有查獲一名酒駕駕駛，但當時是同仁騎機車攔獲，依規定需開車將犯嫌帶回偵訊，行經該路段時一時不慎，撞上直行的小貨車，目前已和小貨車駕駛約好時間，將於明天協商和解事宜。

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  • 警車違規橫越一個車道左轉，撞上直行的小貨車。（記者吳昇儒攝）

    警車違規橫越一個車道左轉，撞上直行的小貨車。（記者吳昇儒攝）

  • 現場還留有小貨車的剎車痕。（記者吳昇儒攝）

    現場還留有小貨車的剎車痕。（記者吳昇儒攝）

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