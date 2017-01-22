支援的警察想休息 他這樣做讓民眾好心疼...

警察坐著休息都要貼紙條求別檢舉，讓民眾直呼心疼。（圖截自爆料公社）

2017-01-22 20:08

〔記者鄭景議／台北報導〕一般民眾想休息，可以在公共場合趴著就睡，但是警察就沒有那麼輕鬆了，有網友在臉書社團「爆料公社」上PO出一張照片，只見照片上的警察坐著休息睡覺，桌子還上還擺著一瓶飲料，吸管上插紙條表示「我們02就從台中上來支援了，沒地方休息，不要檢舉我！」，這樣的舉動讓民眾好心疼，紛紛表示「看了好不捨！」

這名網友在臉書上發文表示，「現在的警杯杯連休息都要先解釋」，並附上這張照片，看到的網友紛紛表示「誰檢舉誰欠揍」、「辛苦了 波麗士大人」、「自以為是的檢舉達人，你們好不好意思啊？」、「正義魔人看了應該要感到羞愧」、「真的要互相體諒。」