| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
辜成允失足摔傷 傳腦出血插管情況危急 年改修法草案 林萬億：最快3月提出
 首頁 > 社會

支援的警察想休息 他這樣做讓民眾好心疼...

警察坐著休息都要貼紙條求別檢舉，讓民眾直呼心疼。（圖截自爆料公社）

2017-01-22  20:08

〔記者鄭景議／台北報導〕一般民眾想休息，可以在公共場合趴著就睡，但是警察就沒有那麼輕鬆了，有網友在臉書社團「爆料公社」上PO出一張照片，只見照片上的警察坐著休息睡覺，桌子還上還擺著一瓶飲料，吸管上插紙條表示「我們02就從台中上來支援了，沒地方休息，不要檢舉我！」，這樣的舉動讓民眾好心疼，紛紛表示「看了好不捨！」

這名網友在臉書上發文表示，「現在的警杯杯連休息都要先解釋」，並附上這張照片，看到的網友紛紛表示「誰檢舉誰欠揍」、「辛苦了 波麗士大人」、「自以為是的檢舉達人，你們好不好意思啊？」、「正義魔人看了應該要感到羞愧」、「真的要互相體諒。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 休息 年金改革 支援 警察
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：支援的警察想休息 他這樣做讓民眾好心疼...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.