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吉娃娃被當垃圾丟 搶救過後仍胎死腹中

民眾發現1隻吉娃娃被丟棄於垃圾袋中，袋中還有1疊金紙，懷疑是養殖場惡意丟棄。（圖擷取自動物志工臉書）

2017-01-22  22:56

〔即時新聞／綜合報導〕民眾發現1隻吉娃娃被包在垃圾袋中，袋中還有1疊金紙，發現時這隻虛弱的吉娃娃還在呼吸，民眾立刻將牠送醫，竟發現牠肚中還有3隻狗寶寶，判定是養殖場認為牠不能生才丟棄。

民眾發現這隻吉娃娃後趕緊交給動物志工並送醫，獸醫起初認為牠肚子腫脹是因為腹水過多，但後來發現她正懷孕中，經過手術取出3個狗寶寶死胎，並發現牠還有牙結石、心絲蟲的問題。

動物志工判斷，這種包著1疊金紙丟棄的行為，應該是養殖場所為，獸醫也判斷這隻吉娃娃應該已經生過好幾胎了，可能是養殖場認為她生不動了，所以將牠丟棄。

據動物志工臉書透露，吉娃娃目前狀況穩定，但體力虛弱，無法自己進食，需人工餵食才可以，獸醫院為此幫牠補充蛋白質，而心絲蟲的問題比較麻煩，因為營養不良的她，目前身體虛弱無法治療體內心絲蟲，只能先吃藥抑制幼蟲再生，另外醫藥費則採取義賣方式募款，也呼籲寵物應該要結紮，並由領養代替購買。

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  • 這隻吉娃娃腹中還有3隻狗寶寶，急救過後依舊胎死腹中。（圖擷取自動物志工臉書）

    這隻吉娃娃腹中還有3隻狗寶寶，急救過後依舊胎死腹中。（圖擷取自動物志工臉書）

  • 經過搶救後這隻吉娃娃存活下來，但營養不良又體弱多病的牠，目前只能靠人工餵食。（圖擷取自動物志工臉書）

    經過搶救後這隻吉娃娃存活下來，但營養不良又體弱多病的牠，目前只能靠人工餵食。（圖擷取自動物志工臉書）

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