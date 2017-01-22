吉娃娃被當垃圾丟 搶救過後仍胎死腹中
2017-01-22 22:56
民眾發現1隻吉娃娃被丟棄於垃圾袋中，袋中還有1疊金紙，懷疑是養殖場惡意丟棄。（圖擷取自動物志工臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕民眾發現1隻吉娃娃被包在垃圾袋中，袋中還有1疊金紙，發現時這隻虛弱的吉娃娃還在呼吸，民眾立刻將牠送醫，竟發現牠肚中還有3隻狗寶寶，判定是養殖場認為牠不能生才丟棄。
民眾發現這隻吉娃娃後趕緊交給動物志工並送醫，獸醫起初認為牠肚子腫脹是因為腹水過多，但後來發現她正懷孕中，經過手術取出3個狗寶寶死胎，並發現牠還有牙結石、心絲蟲的問題。
動物志工判斷，這種包著1疊金紙丟棄的行為，應該是養殖場所為，獸醫也判斷這隻吉娃娃應該已經生過好幾胎了，可能是養殖場認為她生不動了，所以將牠丟棄。
據動物志工臉書透露，吉娃娃目前狀況穩定，但體力虛弱，無法自己進食，需人工餵食才可以，獸醫院為此幫牠補充蛋白質，而心絲蟲的問題比較麻煩，因為營養不良的她，目前身體虛弱無法治療體內心絲蟲，只能先吃藥抑制幼蟲再生，另外醫藥費則採取義賣方式募款，也呼籲寵物應該要結紮，並由領養代替購買。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 忘關鏡頭自慰16分鐘變直播！爆乳主播高潮翻白眼
- 武嚇不成反被笑？遼寧艦出航海軍司令被撤換
- 硬漢衝迪士尼 楊培安一秒變米妮
- 奈及利亞誤炸難民營 罹難者恐高達236人
- 自由廣場》你站在年金改革哪一邊
- 垃圾清運到除夕 初五上午開工
- 歐洲極右派領袖齊聚 勒班自拍裝可愛
- 青年教師疾呼 年改要重視世代正義
- 2377萬元名錶內戰 納達爾訓小老弟
- 離婚後首回前夫家 方文琳：真的沒有那麼難
- 陳重光之女陳玉梅病逝 享年50歲
- 仁壽宮「紅瓦厝文化祭」 邀民眾體驗春節氣氛
- 反對年改國是會議 百餘退休軍公教抗議
- 堅忍自持 希拉蕊轉身亦光采
- 年改納各方意見 林萬億：不會堅持用政院版本
- 更生人妻離子散 吃寒士尾牙感溫暖
- 嬰兒界林志玲 阿緯女兒滿月曬長腿
- 恐懼鳥》那些伊拉克戰爭的都市傳聞－末日病毒J376 ? （上）
- 抗日剿共老兵 獨拿抗議旗上凱道
- 中年務農 陳茂寅種出甜脆「雪蜜棗」
- 台灣上封面！德國《明鏡》：雙贏是懦夫想法
- 〈看門道評味道〉年菜採買 今天快進場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Purchase of US naval system finalized
- 重視居住正義 住宅法說明納居住權防禦面
- 米亞星世界：2017.1/22～1/28
- 譚詠麟衝破防線闖病房 曝臥床華仔說笑都痛
- 朴寶劍來台當吃貨 夜巿興奮挑戰吃這個
- 川普上任 AIT：美台關係在更堅實基礎強化
- 全台同步開桌 97歲獨居阿公樂吃尾牙
- 本週台塑化汽柴油 各降1角
- 不受《控制》的小三 5˚C穿內衣褲遛狗
- NBA》湖人扣將小南斯 因傷不參加灌籃大賽 （影音）
- 〈大雞大利迎新年〉4-1 最受歡迎年菜 得獎的是……
- 陳玉梅病逝 吳碧珠今早到醫院弔唁
- 星期專論》民主進步黨的機會與迷思
- 台北車站周邊春節易塞 北市公運處籲搭大眾運輸
- 違建罰錢逼拆 內政部：政策仍屬研議階段
- 陳玉梅驟逝 馬英九到場悼念
- 鴻海尾牙 夏普創辦人孫子與曾孫出席
- 小威16強誰作伴? 有胞姊沒姊妹淘
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：吉娃娃被當垃圾丟 搶救過後仍胎死腹中
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分