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辜成允失足摔傷 傳腦出血插管情況危急 年改修法草案 林萬億：最快3月提出
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辜成允失足摔傷 傳腦出血插管情況危急

2017-01-22  20:00

〔即時新聞／綜合報導〕台泥董事長辜成允昨（21日）晚摔傷送醫，傷勢嚴重，醫師研判應該是腦部急性外傷出血，目前仍在加護病房救治中。

《蘋果》報導，台北馬偕醫院高層今（22日）得知，有VIP病患正在急救，經了解此病患就是辜成允，且病況相當危急；據不具名馬偕醫師透露，辜成允到院時已無呼吸心跳，腦部嚴重出血、水腫，醫師研判是摔倒時頭部撞擊階梯所致。報導提到，詳細病情家屬希望保密，目前院內也已封鎖相關消息。

《聯合新聞》馬偕醫院副院長張文瀚證實，辜成允在加護病房插管急救中，但家屬並未授權院方講述病況，只說要為辜成允的病情持續禱告。

稍早台泥則宣布，由張安平暫代董事長和總經理職務，維持公司正常運作。

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  • 台泥董事長辜成允（見圖）昨（21日）晚摔傷送醫，傷勢嚴重，醫師研判應該是腦部急性外傷出血，目前仍在加護病房救治中。（資料照，記者楊雅民攝）

    台泥董事長辜成允（見圖）昨（21日）晚摔傷送醫，傷勢嚴重，醫師研判應該是腦部急性外傷出血，目前仍在加護病房救治中。（資料照，記者楊雅民攝）

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