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漁船金屬零件變現搶手 海巡署威力掃蕩總動員

2017-01-22  19:04

〔記者張聰秋／鹿港報導〕國際原物料價格逐步回升，漁民生財工具的引擎、操作機等金屬類機械，成了宵小偷竊變現的搶手貨，為了不讓宵小有機可趁，海巡署中部地區巡防局第四一岸巡大隊，這週展開威力掃蕩計畫，全面清查彰化縣沿海海岸空屋、廢棄漁船、涵洞等有治安死角疑慮的場地，行動嚇阻宵小違法行為，避免治安敗壞。

第四一岸巡大隊大隊長陳揚升表示，這波威力掃蕩計畫，彰化縣執行範圍以臨海鄉鎮伸港鄉、大城鄉為主，清查地點從漁港港區、岸際空屋、防風林、下水道、泊地及涵洞，只要有治安死角疑慮的地方都不會放過，同時，配合加強過濾可疑車輛進出岸邊和無籍船筏貨櫃與堤防廢棄船，防止走私、偷渡與偷竊等不法情事發生。

另外，陳揚升提醒民眾，春節期間若在港口或岸際處，發現不法情事或發生緊急維安事故，請立即撥打海巡署「118」免費服務專線，海巡署將立即派員處理，而海巡署為民服務即使是救生救難，一律不收取任何費用和餽贈。

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  • 海巡署加強清查漁港場所的治安勤務。（圖海巡署第四一岸巡大隊提供）

    海巡署加強清查漁港場所的治安勤務。（圖海巡署第四一岸巡大隊提供）

  • 廢棄漁船成了威力掃蕩清查重點。（圖海巡署第四一岸巡大隊提供）

    廢棄漁船成了威力掃蕩清查重點。（圖海巡署第四一岸巡大隊提供）

  • 海巡署清查治安死角，廢棄漁船膠筏也不放過。（圖海巡署第四一岸巡大隊提供）

    海巡署清查治安死角，廢棄漁船膠筏也不放過。（圖海巡署第四一岸巡大隊提供）

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相關關鍵字： 威力掃蕩 岸巡大隊 海巡署
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