教育部駐警哭求年改抗議者離開 警政署：非警職
2017-01-22 19:08
〔記者姚岳宏／台北報導〕年金改革國是會議今在總統府舉行，景福門前聚集抗議民眾，下午有部分群眾突然闖入教育部，教育部一名駐衛警突然崩潰大哭，舉手拜託民眾離去，抗議民眾見狀反過來安慰他，直說「我們不是為難你，是為大家而戰」，後來支援警力到達，民眾隨即離去。
媒體披露後，有人質疑員警怎可大哭，影響警方威信，警政署表示，經查該警衛並非具有警職身份，是教育部自行聘僱的「駐衛警」；不過為防止抗議民眾亂竄，警方目前調派警力，在包括行政院、教育部、立法院等處加強警戒。
監督年金改革行動聯盟等抗議民眾下午在凱道集結，下午3時許，部分民眾轉往立法院，經過教育部時，約30至40人走進教育部大廳，讓駐衛警無奈到崩潰大哭。
該駐衛警邊哭邊舉手，懇求抗議民眾離開現場，抗議民眾也反過來安慰他，隨後抗議者喊出「我們離開，趕快往立法院集中。」該駐衛警哭喊「謝謝、謝謝，拜託、拜託！」全程約1分多鐘。據了解當時民眾只集結在教育部大廳，沒有再往前走。
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