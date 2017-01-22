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支援年改抗議累垮 員警速食店休息求民眾勿檢舉

一名從台中北上支援的員警在餐廳內坐下休息，並留言盼望民眾不要檢舉。（擷取自爆料公社）

2017-01-22  19:31

〔即時新聞／綜合報導〕不滿年金改革的群眾今聚集凱達格蘭大道前抗議，警政署從全國各地調派警力北上支援，但休息空間卻供不應求，不少員警休息時只能席地而坐，更有員警走進速食店坐在位子上，豎立告示表示北上支援沒地方休息，盼民眾不要檢舉。貼文被轉貼製臉書社團爆料公社後，網友紛紛不捨表示警察先生辛苦了！

網友在臉書社團爆料公社中貼文表示「現在的警杯杯連休息都要先解釋」，照片中只見一名非常疲勞的員警坐在一間速食店座位區正低頭休息，但又怕引起社會觀感不佳，便用飲料吸管懸掛一張餐巾紙寫成的告示，表示「我們02（凌晨兩點）就從台中上來支援了，沒地方休息，不要檢舉我！」

網友見狀紛紛留言表示「警察大哥辛苦了！」、「真的辛苦了！看到這樣的情況心真的酸酸的」、「看了真的很難過，基層員警真的很辛苦，加油！」、「看了好心酸，警察大哥們辛苦了」

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  • 一名從台中北上支援的員警在餐廳內休息，並留言盼望民眾不要檢舉。（擷取自爆料公社）

    一名從台中北上支援的員警在餐廳內休息，並留言盼望民眾不要檢舉。（擷取自爆料公社）

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