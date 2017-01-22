煮飯燒焦挨罵 無業男持刀劃破老父頭
2017-01-22 19:36
〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區永安街一處公寓，今天下午近3點時險傳人倫悲劇，37歲盧姓男子與67歲父親拉扯衝突，盧男意圖持刀抵擋，卻不慎劃傷父親右額及右眼角，及時返家的母親嚇壞立刻報警，所幸盧父經送醫縫合暫無大礙，全案目前依傷害直系尊親屬罪持續偵辦中。
據了解，目前無業的盧男暫時與家人同住，今天下午他因感冒致電伯父，請求載他前往就醫，尚未用餐的盧男前往廚房煮粥，但因身體不適返回房間昏睡，沒注意水份已經煮乾，鄰居聞到燒焦味趕緊通知在附近的盧父，並聯絡上班的盧母返家。
盧父開門後趕緊關火開窗，見兒子竟然還在睡覺，怒斥「家裡差點燒掉了你知不知道？」舉起木椅作勢毆打，盧男找不到東西抵擋順手拿起廚房刀具，拉扯中劃傷父親額頭及眼角，盧母返家驚見血跡斑斑，趕緊向警方報案。
鄰居表示，盧家過去向來相處情形尚可，一雙子女在外也都各有工作，近期盧男疑似因沒有工作暫住家中，因此傳出零星紛爭導致父母不滿，若他對生活積極振作一點，可能就能避免悲劇。
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