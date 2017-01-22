他藉口「試一下」 眾目睽睽騙走iPhone 6 Plus

2017-01-22 19:11

〔記者徐聖倫／新北報導〕本月19日晚間8時許，新北市傅姓女賣家與林姓男子相約面交iPhone 6 Plus，不料林姓男子看了看手機便說要測試，拿在手上滑了滑，藉口電話有回音走出店門，接著便一去不回，前後不過15分鐘，傅女損失了14500元的手機，氣得將這段過程PO上臉書同時報警，要網友小心。

傅女說，林某化名「王潮勝」看到網頁拍賣資料主動向她聯絡，表示對她賣的手機有高度興趣欲收購，她心想約在超商面交非常安全，人來人往應該不會出事，沒想到人算不如天算，林某竟在眾目睽睽下就這麼拿走手機。

傅女表示，當時林某先是把玩一下手機，接著開始試通話品質，然林某一直說「訊號不好」、「有回音」等等，拿著手機說：「我去店外試一下」，然後消失無蹤。傅女說，還好雙方剛見面時有拍下林某樣貌，報警後警方也迅速調閱相關監視器並查出林某身分。

傅女事後回撥電話、傳簡訊，都得不到回音，直到她告知已經將林某樣貌PO上個人臉書並報警，林某才反嗆「不跟妳買也不用這樣報復吧！」態度非常囂張。警方說，現已調閱相關監視器並約談林某到案說明，經調查還有約5名受害者，將朝詐欺罪嫌偵辦。