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母棄嬰水果攤車 良心發現領回獲判緩刑

2017-01-22  17:50

〔記者王定傳／新北報導〕彭姓女子前年10月間，把出生一週男嬰放進一個賣水果的小貨車後開溜，水果攤車陳姓老闆發現後報警，1小時後男嬰生母出現在警所，聲稱因經濟困難，無力撫養才棄置，但良心發現，趕緊去警所「找小孩」；新北地院審酌她因經濟不佳，一時失慮犯案，案發不久隨即折返原處欲尋回男嬰、犯後態度良好，依遺棄罪判刑7月，緩刑2年。

檢警調查，前年10月11日，彭女才剛產下男嬰，因生父入監執行，自己無力扶養，7天後，把男嬰遺棄在新北市中和區中山路2段巷內後離去，水果攤車陳姓老闆當時跑到附近與鄰居聊天，傍晚6時返回擺放水果的發財小貨車，驚覺車上躺著1名襁褓嬰兒，旁邊放有一袋育嬰用品，趕緊報案。

警方檢視男嬰旁的育嬰用品，其中1包潔膚霜袋上寫有生母彭女全名，循線追查時，約晚間7時，彭女步入新北市警中和一分局中和派出所，告訴員警「我的小孩不見了」；面對警方詢問，她一度說「吃安眠藥昏頭」誤將兒子放在車上，隨後改口因經濟困難，無力撫養才棄置，但良心發現，趕緊找小孩。

檢方認為，彭女遺棄時，有留下若干奶粉及尿布等，犯罪手段非惡，且犯案後隨即折返尋找小孩，因尋覓無著後，報警協尋，可見她尚具保護子女的母性，請法院從輕量刑；法官認為，彭女已坦承犯行，相信經過此事後，應知所警惕，且念男嬰生父入獄服刑，自己無能力扶養幼兒，因此給予緩刑。

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標題：母棄嬰水果攤車 良心發現領回獲判緩刑


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