甲猥褻女主人、乙偷刮鬍刀 都判7個月
2017-01-22 17:55
〔記者顏宏駿／彰化報導〕同樣是入侵住宅，你覺得猥褻女主人比較嚴重？還是偷竊比較嚴重？彰化地方法院近日判決2件入侵住宅案，1件是嫌犯「乘機猥褻」，另一件則是偷「2支刮鬍刀、1罐依必朗」，結果兩者判決都是有期徒刑7個月。
入侵住宅猥褻女主人的林姓被告，於去年8月19日凌晨2點，拉開鐵捲門進入北斗鎮一間公寓，上樓見女主人躺在床上熟睡，對其撫摸胸部，原本在睡夢中的女主人被嚇醒，大聲喊叫，林男左手掐住女主人脖子，右手塞住她的嘴巴，阻其喊叫，隔壁房間的室友聽到，趕來相救，林男落荒而逃，但仍造成女主人左臉頰受傷。
被告在101年已犯有竊盜罪，這次再度侵入住宅還猥褻女主人，他自知被害人的房子裝有監視器，這下法網難逃，不到幾小時後就到警局自首。
審理法官認為被告觸犯侵入住宅罪，處4月，又犯乘機猥褻罪，處7月、又犯傷害罪，處5月，法官考量其坦承犯行，犯後態度尚佳，再自首減刑，應執行7月，但因3罪併罰可易科罰金。
同樣因侵入住宅，也是住北斗鎮的張姓男子就沒那麼幸運了，張男見被害人大門沒鎖，進入屋內只有偷「依必朗和2支刮鬍刀，屋主報案，警方根據路口監視器發現作案的是一名偷竊慣犯，才剛出獄不久，這次又再度犯案，警方上門逮人，張某坦承偷了依必朗和2支刊鬍刀。原以可獲輕判，但法官判他7月，還不能易科罰金。
判決書指出，張男103年才因竊盜罪被判7月，104年6月出獄，5年之內再犯本案，為累犯，應加重其刑，所以依侵入住宅罪和偷竊罪判處7月徒刑。
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