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機車闖紅燈被攔 警搜到毒咖啡包

2017-01-22  17:45

〔記者王俊忠／台南報導〕認真有收穫！南市二分局員警在今天凌晨攔查機車闖紅燈違規，竟意外查到60多公克的安非他命與K他命毒品！毒品咖啡包的外包裝還印有「寶寶心裡苦、但寶寶不說」字樣，讓員警啼笑皆非、納悶道「既然苦，何苦要吸毒」。

今天凌晨3點許，南市二分局中正派出所員警在中西區府前路2段發現騎機車的林姓男子（21歲）闖紅燈，員警上前要求盤查，並在林男同意下搜索其機車置物箱與身上。

警方沒想到竟然在林男機車置物箱內與其身上分別搜出23包的安非他命二級毒咖啡包（26公克多）與44包K他命三級毒品（38公克多），毒品總重逾65公克餘。毒咖啡包外包裝還印有「寶寶心裡苦、但寶寶不說」的字樣。

警方先用快篩方式發現毒咖啡包內有嗎啡、安非他命與K他命的毒品陽性反應；另外44小包全是K他命陽性反應，讓警方懷疑林男將毒品分小包裝，有販毒之嫌。但林男否認、強調這些毒品都是他自己要吸食的！毒咖啡包平時會摻在飲料一起服用。

林男告訴警方，他從18歲開始接觸毒品，這批毒品以2萬3千元代價向綽號「盡繃」的男子買的。警方訊後先依毒品罪嫌將他移送法辦，持續追查上游毒品來源。

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  • 南市二分局警方截獲的毒咖啡包外印有寶寶心裡苦，但寶寶不說的字樣。（記者王俊忠翻攝）

    南市二分局警方截獲的毒咖啡包外印有寶寶心裡苦，但寶寶不說的字樣。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市二分局警方截獲的毒咖啡包外印有寶寶心裡苦，但寶寶不說的字樣。（記者王俊忠翻攝）

    南市二分局警方截獲的毒咖啡包外印有寶寶心裡苦，但寶寶不說的字樣。（記者王俊忠翻攝）

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