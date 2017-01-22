機車闖紅燈被攔 警搜到毒咖啡包
2017-01-22 17:45
〔記者王俊忠／台南報導〕認真有收穫！南市二分局員警在今天凌晨攔查機車闖紅燈違規，竟意外查到60多公克的安非他命與K他命毒品！毒品咖啡包的外包裝還印有「寶寶心裡苦、但寶寶不說」字樣，讓員警啼笑皆非、納悶道「既然苦，何苦要吸毒」。
今天凌晨3點許，南市二分局中正派出所員警在中西區府前路2段發現騎機車的林姓男子（21歲）闖紅燈，員警上前要求盤查，並在林男同意下搜索其機車置物箱與身上。
警方沒想到竟然在林男機車置物箱內與其身上分別搜出23包的安非他命二級毒咖啡包（26公克多）與44包K他命三級毒品（38公克多），毒品總重逾65公克餘。毒咖啡包外包裝還印有「寶寶心裡苦、但寶寶不說」的字樣。
警方先用快篩方式發現毒咖啡包內有嗎啡、安非他命與K他命的毒品陽性反應；另外44小包全是K他命陽性反應，讓警方懷疑林男將毒品分小包裝，有販毒之嫌。但林男否認、強調這些毒品都是他自己要吸食的！毒咖啡包平時會摻在飲料一起服用。
林男告訴警方，他從18歲開始接觸毒品，這批毒品以2萬3千元代價向綽號「盡繃」的男子買的。警方訊後先依毒品罪嫌將他移送法辦，持續追查上游毒品來源。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 離婚後首回前夫家 方文琳：真的沒有那麼難
- 武嚇不成反被笑？遼寧艦出航海軍司令被撤換
- 補習班傳單稱「這些人」是社會最底層 郭台銘躺槍...
- 陳玉梅去世 議員：罹癌延誤治療蔓延到腦部
- 花媽發紅包 喊話多挺小英總統
- 黑澀會美眉安3罪名 糖果自爆被排擠內幕
- NBA》場邊干擾幼稚又不恰當 波總怒：應該重罰
- 新聞分析》台灣黑幫 已成中國馬前卒
- 數位測速桿 竹縣將新增6處
- 陳重光之女陳玉梅病逝 享年50歲
- 忘關鏡頭自慰16分鐘變直播！爆乳主播高潮翻白眼
- 年金改革國是會議登場 總統蔡英文致詞（直播）
- 自由開講》那一夜，台北 ／ 無家者人權尾牙音樂會 後感
- 獨佔溜滑梯把公園當自家？ 網友怒批：沒道德 ！
- 自由廣場》德國社福改革之痛
- 鼓鼓簽唱會 粉絲人龍堵西門町
- 搭復康 ＡＢＣ等級趟次不同
- 去年寒士尾牙嚐暖 今年當義工相挺！
- 經典賽》美媒預測奪冠大熱門 A組將出現2大黑馬
- NBA》差點上演逆轉秀 籃網不敵黃蜂無緣2連勝
- MLB》變身「憤怒鳥」？藍鳥新球衣好火紅
- 歐洲極右派領袖齊聚 勒班自拍裝可愛
- 秦金生告別式 宋楚瑜哽咽「盼來世再當好兄弟」
- 被拱升降台嗨唱 周湯豪驚喊神經病
- 台糖賣森林公園老樹 溪州公所跳腳
- 〈愛的三角題〉謝謝他的出軌 讓我們可以在一起
- Jolin分手後列待辦事項 驚見「孔侑歐巴」
- 〈看門道評味道〉年菜採買 今天快進場
- 好孕夫婦「見證」 2017金鏟搶光
- 灰姑娘童話幻滅 盧森堡平民王妃與王子離婚
- 王政浩拚經典賽 中職還沒主意
- 別瞧不起本土劇 曾莞婷正能量PO文還押韻
- 政府基金管理 柯建銘拋行政法人化
- 表揚優良駕駛 市長自爆搭公車上下班
- 童齒塗氟、補牙 3成恐失補助
- 神岡社南里花海節 波斯菊繽紛綻放
- （影音）A-Lin唱動畫主題曲 驚呼粉絲年齡驟降
- 陳玉梅病逝 吳碧珠今早到醫院弔唁
- 富邦盃》季軍戰回神 台東紅葉拿下季軍
- 《健康聚寶盆》當令藥食材入菜 幫長輩暖身補得巧
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：機車闖紅燈被攔 警搜到毒咖啡包
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分