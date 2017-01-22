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服務不限時、滿意再付款 你猜是那一行的促銷﹖

2017-01-22  17:57

〔記者許國楨／台中報導〕邱姓男子一口氣租下6間套房媒介中國女子色情交易，在某論壇網站散播暗藏性交易資訊並招攬尋芳客加入Line群組，還打出開幕期間「服務不限時、滿意再付款」口號吸引尋芳客紛至沓來，卻也因此艷名遠播引來警方上門查緝，當場查獲4對正從事性交易的男女，連同邱男及把風員工一併依妨害風化罪嫌送辦。

警方調查，35歲邱男原本與友人在北部從事媒介中國籍女子色情交易，因獲利分配不均自認受到委屈，去年底到台中自立門戶，在中區興中街某大樓租下6間套房後，找來顏姓男子負責現場把風及收錢，自己則至某論壇網站散播暗藏性交易資訊，招攬尋芳客加入Line群組。

警方表示，邱男藉以往工作之便，找上對岸以觀光自由行名義入境的中國籍女子賣淫，依年齡及條件每次收費2000元至3000元不等，且為了與其他應召站競爭，還打出開幕期間「服務不限時、滿意再付款」口號，吸引尋芳客紛至沓來。

只是生意太好反樹大招風，第一分局月初獲報興中街某暗巷一到傍晚即有男客絡繹不絕，懷疑是應召站據點查訪屬實，前天趁隙控制現場把風顏男後搜索，當場發現散落一地的保險套並查獲4對正從事性交易的男女。

只是邱男原以為藏身幕後可以規避查緝，未料顏男被逮後隨即供出，讓到案邱男直呼顏男沒道義，訊後邱、顏二人被依妨害風化罪嫌送辦，4對性交易男女則依違反社會秩序維護法裁罰。

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  • 警方當場發現散落一地的保險套。（記者許國楨翻攝）

    警方當場發現散落一地的保險套。（記者許國楨翻攝）

  • 警方同時查獲正從事性交易的男女。（記者許國楨翻攝）

    警方同時查獲正從事性交易的男女。（記者許國楨翻攝）

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