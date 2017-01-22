春安宣導拚了！ 中壢帥氣「大頭娃警」招手
2017-01-22 17:40
春安宣導拚了！中壢帥氣「大頭娃警」到高鐵向你招手。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕天氣冷颼颼，但桃園市中壢警分局積極辦理春安工作宣導的熱情不減！
中壢警分局今天動員警察大頭娃娃、婦女志工中隊，齊聚在人潮眾多的高鐵桃園站大門出入口辦理防竊（扒）、防搶、防詐騙宣導活動，現場布置宣導立牌，配合掃描分局官網及臉書粉絲團QRCode，只要在現場按讚並上傳相片即可獲得小禮品，吸引民眾參與。
其中，協助宣導的中壢派出所實習生高識曜，將大頭娃娃拿下時露出了帥氣的臉蛋，現場讓不少女性旅客為之驚喜，直呼「怎麼大頭娃娃裡面藏了小鮮肉？」
23歲的高識曜，目前就讀警察專科學校，今年寒假剛分發到中壢分局實習，外型帥氣的他，曾經客串型錄的麻豆拍攝，平常喜歡跑步、打棒球，是個開朗健談的男孩，同時受到從警父親的影響投入警察行列，希望加入為民服務和除暴安良行列，雖然才報到一星期，每當陪同學長、姊出勤時，總有女性民眾主動要電話，擁有極高人氣和詢問度。
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