色司機車隊遭爆借屍還魂 領隊怒拒回應

2017-01-22 18:03

〔記者鄭景議／台北報導〕性侵韓國籍女生的司機詹侑儒，所屬車隊「Jerry Taxi Tour」遭韓國網友爆料在號稱解散後，又以「Mr.Bean」的名稱重新營業，性侵事件的被害人也在近日以手寫信公開指控該車隊，除了她本人以外至少還有10名被害人，並且也提及JERRY計程車旅遊公司已經停業是假的，直至今日仍以通訊軟體Kakao Talk營業，而對於這些指控，記者詢問Jerry Taxi車隊的領隊魏先生，不過魏先生憤怒的掛斷電話，拒絕回應。

魏先生在電話中以生氣的語調，簡短表示媒體都是照著印象來報導，希望媒體不要再打電話過來了，而對於車隊是否「借屍還魂」，以「Mr.Bean」的名稱重新營業，魏先生則完全沒有回應。

北市警士林分局則在昨日表示，目前已依承辦檢察官指示，與韓女所委託的台灣律師主動聯繫，針對案件疑慮的部分進行了解，同時也將確認是否有其他被害女子及相關事證，以便追查並擴大偵辦；並且呼籲大眾如有本案其他被害人或相關線索及事證，請提供給警方，以利後續偵辦。

此外警方還說，涉案的「jerry taxi tour」車隊，不僅沒有旅行業執業登記，這個車隊的掮客營業及不按計費表收費的行為，已違反發展觀光條例第27條及汽車運輸業管理規則第91條等相關規定；而如今遭傳以「Mr.Bean」的名義重新營業，「Mr.Bean」是否合法引人質疑。