老東西是他們唯一的財產 弱勢長者用哀傷與泡麵獨自過年

泡麵的調味包卻是獨居阿嬤的唯一調味料。（圖擷取自弘道老人福利基金會）

2017-01-23 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕「弘道老人福利基金會」分享「一張照片，就是一個故事」，當中寫道：「這是弱勢長者真實的生活，許多破舊、難以想像的舊物，卻是他們數十年來持續使用的『日用品』」，道盡弱勢長者的辛苦。

這些照片中，有許多破舊陳年的物品，從房子、衣物、舊拖鞋以及煮不熟白飯的電鍋，令人鼻酸。

「弘道老人福利基金會」發起「寒冬助老」募款，希望民眾能慷慨解囊，讓弱勢老人能在寒冬中過個新年，就有人送年菜、陪圍爐等，給長輩一個溫暖快樂的新年。

老舊的衣櫃也呈現出弱勢老人的無助。（圖擷取自弘道老人福利基金會）

就連廚具都是老舊不堪，且沒有食物，只有滿滿的灰塵。（圖擷取自弘道老人福利基金會）

電子鍋已經煮不熟白飯，但卻是他們僅存的料理工具。（圖擷取自弘道老人福利基金會）

吃飯配藥，又只能獨自過年。（圖擷取自弘道老人福利基金會）

磨平的拖鞋，卻是行動不便的阿公最忠實的夥伴。（圖擷取自弘道老人福利基金會）