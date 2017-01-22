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推土機疑故障 駕駛掉落百米深谷亡

推土機疑似機械故障，翻落100多公尺深山谷，駕駛當場不治。（記者蘇福男翻攝）

2017-01-22  17:02

〔記者蘇福男／桃源報導〕高市桃源區南橫公路削山工程今天上午傳出推土機疑似機械故障，翻落100多公尺深山谷意外，53歲鄭姓男子命喪駕駛座。

警方初步調查，意外發生在上午11點多，由鄭男駕駛的推土機，正在南橫公路109公里處施作削山工程，因發現推土機疑似故障，正準備從山坡上開下來送修，未料，整部推土機直接翻滾下山谷。

推土機掉到100多公尺深山谷後，嚴重擠壓變形、幾乎全毀，鄭男卡在駕駛座動彈不得，警消花了快半個鐘頭才將他救出，但已無呼吸心跳，送醫急救仍不治，詳細事故原因警方調查中。

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  • 推土機嚴重擠壓變形、幾乎全毀。（記者蘇福男翻攝）

    推土機嚴重擠壓變形、幾乎全毀。（記者蘇福男翻攝）

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標題：推土機疑故障 駕駛掉落百米深谷亡


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