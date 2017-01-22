小貨車為閃車撞電桿 小男孩彈出車外

小貨車為閃避超車車輛，撞上電線桿後才停下來。（記者王秀亭翻攝）

2017-01-22 16:49

〔記者王秀亭／台東報導〕台九線卑南鄉東成段今天下午發生一起小貨車為閃避跨越雙黃線超車的自小客車，不慎撞上路邊的電線桿，坐在後車斗的10歲男孩被突如其來的撞擊，彈出車外，小貨車駕駛及另兩人也都擦傷，4人送醫治療後皆無大礙。

由鄧姓男子駕駛的小貨車往南行駛，經東成段時，對向車道一輛白色自小客車雙黃線超車，跨越到南下車道，小貨車緊急剎車閃避，撞上路邊電線桿，路面常常得剎車痕，整個擋風玻璃被撞碎的小貨車打橫在路上，而被撞擊的電線桿也明顯歪斜。

目擊民眾表示，車上是一家4口人，小男孩坐在後車斗，被彈出車外，白色自小客車在事件發生後，沒有停留就往北繼續前行。

消防人員獲報後趕抵現場，將4名傷者送醫，車上3人身體多處擦傷，彈出車外的男孩就醫治療已無大礙，也讓鄧姓父母鬆了一口氣。

台東警方也到現場採證，亦會調閱相關監視器畫面，要找出肇事逃逸者。

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