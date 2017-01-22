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見父搖頭母淚崩 吸毒兒：我真不孝

2017-01-22  16:43

〔記者許國楨／台中報導〕朱姓男子原本跟著從事油漆工作的父母一起工作，卻因誤交損友染上吸毒惡習還幫藥頭運毒，經常出門好幾天不回家，朱家生活因此變調，警方至其住處查緝，他的父母非但沒通風報信反告知兒子即將返家，朱男隨後果真出現被警方搜出安毒，面露失望神情的朱父頻搖頭嘆息，母親則當場淚崩，讓朱男猛呼自己巴掌直說：「我真不孝」。

台中市警大偵一隊日前逮捕一名藥頭，發現綽號「阿楊」的36歲朱男涉嫌幫忙運毒還吸毒，查出身為家中么兒的朱男，父母及胞兄都是油漆工，平時跟著父母接案子工作，前陣子卻因染毒常常一出門就久不回家，兩老甚至北上桃園找人未果，卻又擔心其在外安危，朱家生活因此變調。

警方上週二前往朱家查緝正好遇見朱男父母，他們表示兒子目前不在家，警方原打算改天再來，但朱男父母不忍兒子繼續沈淪毒海，不但未通風報信反決定大義滅親透露，當天一大早接獲兒子來電，表示上午會返家陪同他們前往工地工作。

警方請兩老先去工作，但朱男父母堅持陪警方等兒子，隨後朱男果真現身返家，看到警方臉色大變，皮夾內果然被搜出1小包安毒，父母當場面露失望神情不斷苦勸：「不要再吸毒了！」訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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  • 返家朱男當場被警方搜出1小包毒。（記者許國楨翻攝）

    返家朱男當場被警方搜出1小包毒。（記者許國楨翻攝）

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標題：見父搖頭母淚崩 吸毒兒：我真不孝


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