見父搖頭母淚崩 吸毒兒：我真不孝
2017-01-22 16:43
〔記者許國楨／台中報導〕朱姓男子原本跟著從事油漆工作的父母一起工作，卻因誤交損友染上吸毒惡習還幫藥頭運毒，經常出門好幾天不回家，朱家生活因此變調，警方至其住處查緝，他的父母非但沒通風報信反告知兒子即將返家，朱男隨後果真出現被警方搜出安毒，面露失望神情的朱父頻搖頭嘆息，母親則當場淚崩，讓朱男猛呼自己巴掌直說：「我真不孝」。
台中市警大偵一隊日前逮捕一名藥頭，發現綽號「阿楊」的36歲朱男涉嫌幫忙運毒還吸毒，查出身為家中么兒的朱男，父母及胞兄都是油漆工，平時跟著父母接案子工作，前陣子卻因染毒常常一出門就久不回家，兩老甚至北上桃園找人未果，卻又擔心其在外安危，朱家生活因此變調。
警方上週二前往朱家查緝正好遇見朱男父母，他們表示兒子目前不在家，警方原打算改天再來，但朱男父母不忍兒子繼續沈淪毒海，不但未通風報信反決定大義滅親透露，當天一大早接獲兒子來電，表示上午會返家陪同他們前往工地工作。
警方請兩老先去工作，但朱男父母堅持陪警方等兒子，隨後朱男果真現身返家，看到警方臉色大變，皮夾內果然被搜出1小包安毒，父母當場面露失望神情不斷苦勸：「不要再吸毒了！」訊後全案依毒品罪嫌送辦。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 離婚後首回前夫家 方文琳：真的沒有那麼難
- 武嚇不成反被笑？遼寧艦出航海軍司令被撤換
- 今晨淡水低溫下探12度 冷氣團持續影響至24日
- 黑澀會美眉安3罪名 糖果自爆被排擠內幕
- 自由廣場》獨立有幾種獨法？
- 微小說 墜樓人
- 山田優提前卸貨 小栗旬喜迎老二
- 益源古厝辦桌送愛心年菜 弱勢足感心
- 川普總統 妙不可言的第1天
- 陳重光之女陳玉梅病逝 享年50歲
- 陳玉梅傳病逝 弟弟陳炳甫證實
- 5層樓高的超長春聯 寫下民眾對新年的希望
- 自由廣場》勞工吃不到 雇主哀哀叫
- 更生人妻離子散 吃寒士尾牙感溫暖
- 瑞穗北回歸線花海 面臨說再見
- 辜成允昏迷 妹婿張安平暫代台泥董事長
- 光熙想加入BIGBANG 自爆接到多間經紀公司邀約
- 山城濃濃客家味 新春客藝展迎新年
- 專機降落3次全失敗 歐巴馬度假計畫泡湯了...
- 企業：擴大內需 減稅吸引台商
- 搶不到火車票 業者開台東免費返鄉巴士
- 陳玉梅病逝 北市議員、朱立倫到靈堂致意
- 《健康聚寶盆》當令藥食材入菜 幫長輩暖身補得巧
- 阿信5個字安慰傷心粉絲 最擔心瑪莎太瘦
- 酸女權大遊行 新國家安全顧問之子慘遭美國隊長打臉
- 寒士吃飽尾牙 台中席開160桌
- 米亞星世界：2017.1/22～1/28
- 枋寮漁港幼豚迷航 岸巡送返
- 譴責川普築牆計畫 教宗：民粹將造成「希特勒」出現
- 增菘瑋球速回春 全靠投加重球
- MLB》馬林魚球場改造賽車道 高登先體驗（影音）
- 法人：做好避險 台股可以期待
- 《BBC》推特疑被駭 竟發布假新聞稱川普中彈
- 《觀察筆記》錯亂
- Jolin分手後列待辦事項 驚見「孔侑歐巴」
- 恐懼鳥》那些伊拉克戰爭的都市傳聞－末日病毒J376 ? （上）
- 反川普 全球200萬人上街
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government congratulates US President Trump
- 貿易政策首部曲 退出TPP
- 川普就職太太一臉無奈 網友圖解超爆笑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：見父搖頭母淚崩 吸毒兒：我真不孝
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分