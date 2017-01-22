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這停車格超狂 讓你看得到卻無法停

2017-01-22  16:37

〔即時新聞／綜合報導〕開車民眾最頭痛的事情之一就是找不到停車位，而看得到卻停不下的停車格，更是讓不少駕駛人恨得牙癢癢。有網友日前發現，新竹竹北一處停車場，其中一個停車格被凸起的水泥及柵欄桿擋住，完全無法停車，不少網友看到如此設計，不禁搖頭直呼︰「這是要怎麼停！」

一名林姓網友在臉書社團爆料公社貼文表示，「竹北停六停車場，那根擋在那是要怎麼停啦？還是身障專用停車位耶！太沒誠意了」，照片中只見，停車格被突起的水泥及柵欄機阻擋，車輛根本無法進出，設計明顯錯誤。

網友看到貼文後痛批「建造的單位到底有沒有用心」、「這驗收是怎麼過的」、「設計的是87分，驗收9487分」，但也有網友開玩笑表示「這是設計給重機的」、「這停車格真傲嬌，讓你看得到停不到」。

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  • 停車格被凸起的水泥及柵欄機組黨。（擷取自《爆料公社》）

    停車格被凸起的水泥及柵欄機組黨。（擷取自《爆料公社》）

  • 停車格被凸起的水泥及柵欄機組黨。（擷取自《爆料公社》）

    停車格被凸起的水泥及柵欄機組黨。（擷取自《爆料公社》）

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