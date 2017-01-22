農曆春節將屆 泰女來台賣淫撈一筆

2017-01-22 16:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節將屆，泰女也來撈一筆！行政院於去年8月1起，試辦泰國旅客到台觀光免簽，苗栗縣竹南警分局即查獲來台「假觀光、真賣淫」的8名泰國女子；這群年齡20到30歲的泰女坦言，因台灣過年，大家比較願意花錢，所以來台賺錢。

行政院推動新南向政策，於去年8月1日起，開放泰國、汶萊旅客來台觀光免簽証，試辦1年。警方調查，這8名泰國籍透過集團媒介，利用免簽的便利性，於去年12月間陸續以觀光名義來台。

泰國女子一下飛機，就被集團接頭，帶住進竹南鎮出租套房，從事性交易，一次30分鐘收費2200元；由於這群泰女年齡20到30歲，且都頗具姿色，不少男客「呷好鬥相報」，有泰女來台幾天，就接客10多次。

竹南警分局接獲線報，偵查發現集團透過LINE群組攬客，且若非熟客介紹，難以接近；經多日佈線，掌握泰女居住處，於20日直搗淫窟，當場將8女查獲，並將幫忙看門、送餐的18歲吳姓男子一併逮獲。

泰女表示，因台灣將要過新年，大多人都有獎金，這段期間大家也都比較願意花錢，所以趁機來台賺錢。警方調查發現，8名泰女當中，不乏交情友好的姊妹淘相偕來台撈錢

警方於昨天將吳男以妨害風化罪送辦，續追集團幕後成員，並將8名泰子送至移民署苗栗縣專勤隊接手處理收容等相關事宜。