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買年貨忘了回家的路 員警帶她回家過年

2017-01-22  16:16

〔記者鄭景議／台北報導〕本月17日下午3時許，大同分局民生西路派出所的警員莊士弘、黃俊傑在擔任巡邏勤務時，發現一位老太太獨自坐在年貨大街迪化商圈附近民生西路與環河北路路口，上前主動關心並帶回派出所了解後，才知道原來老婦前往年貨街採買年貨，卻在採購完後忘記怎麼回家，只好不斷在路上徘徊，警方馬上打配戴在老婦手環上的電話，才讓家人來接她帶她回家過年。

警方表示，該名老婦姓李，年約80，當時獨自坐在路旁，警員上前關心時她也無法表達正確地址，只好先將李婦帶回派出所，細問下才知道，原來老婦從新北三重區住處搭車來迪化街採買年貨，採買後卻想不起回家的路，只好不斷在路上徘迴，警員馬上照著李婦手環上的電話，打給李婦的家人，李婦的家人趕到後，也對員警表達萬分感謝。

警方也提醒民眾，家中若有長者，民眾可洽社福機構替其準備愛心智慧防走失手環，或在口袋放上小紙條，寫上相關聯絡方式，可減低因而失蹤的可能性。

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  • 李婦買年貨，卻忘了怎麼回家。（記者鄭景議翻攝）

    李婦買年貨，卻忘了怎麼回家。（記者鄭景議翻攝）

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