處分、執行書一起寄有瑕疵 法官打臉警分局

張男在瑞芳火車站附近的地下道塗鴉遭警方裁罰。（記者吳昇儒翻攝）

2017-01-22 16:25

〔記者吳昇儒／新北報導〕男子張明弘去年底在瑞芳火車站附近的地下道內亂塗鴉，被瑞芳警分局依違反社會秩序維護法裁罰1千5百元，但張男卻未繳費亦未提出分期繳款聲請，警方依法向基隆地方法院聲請易以拘留。法官審理時卻發現，瑞芳警分局未依規定竟直接將處分、執行書一起寄出，有行政程序瑕疵，駁回警分局聲請。

法官認為，處分自處分書送達隔日起到第5日期滿時，警察機關應於確定後，再以執行通知單，通知被處罰人依限完納，等被處罰人逾期不為完納、且未聲請分期完納者，才能向法院聲請為易以拘留；但瑞芳警分局卻未依規定直接將處分書及執行通知單一併發出，有違行政程序，駁回警方聲請。

瑞芳警分局坦承行政有疏失並表示，因承辦人初任巡官新接任不熟悉程序，造成行政疏失，造成民眾權益受損，本分局會再加強教育，檢討改進。