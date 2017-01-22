反年金改革 「政府誠信」黑氣球齊聲戳破

主辦單位發送黑色氣球與牙籤給抗議者，氣球上印有「政府誠信」字樣。（記者廖振輝攝影）

2017-01-22 16:07

〔記者王冠仁／台北報導〕警方在今天下午2點半時統計，總統府前凱達格蘭上的反年金改革抗議群眾，粗估約有9千人，且人數持續增加中。

方才主辦單位發送黑色氣球與牙籤給抗議者，氣球上印有「政府誠信」字樣，抗議者吹鼓氣球再拿牙籤齊聲戳破，象徵政府誠信被戳破，現場頓時都是氣球爆破聲，場壯觀。

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