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反年金改革 「政府誠信」黑氣球齊聲戳破

主辦單位發送黑色氣球與牙籤給抗議者，氣球上印有「政府誠信」字樣。（記者廖振輝攝影）

2017-01-22  16:07

〔記者王冠仁／台北報導〕警方在今天下午2點半時統計，總統府前凱達格蘭上的反年金改革抗議群眾，粗估約有9千人，且人數持續增加中。

方才主辦單位發送黑色氣球與牙籤給抗議者，氣球上印有「政府誠信」字樣，抗議者吹鼓氣球再拿牙籤齊聲戳破，象徵政府誠信被戳破，現場頓時都是氣球爆破聲，場壯觀。

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  • 抗議民眾聚集於景福門抗議。（記者陳志曲攝）

    抗議民眾聚集於景福門抗議。（記者陳志曲攝）

  • 警方在今天下午2點半時統計，總統府前凱達格蘭上的反年金改革抗議群眾，粗估約有9千人。（記者廖振輝攝影）

    警方在今天下午2點半時統計，總統府前凱達格蘭上的反年金改革抗議群眾，粗估約有9千人。（記者廖振輝攝影）

  • 抗議民眾拿著政府誠信的黑氣球。（記者王冠仁攝）

    抗議民眾拿著政府誠信的黑氣球。（記者王冠仁攝）

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標題：反年金改革 「政府誠信」黑氣球齊聲戳破


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