停等紅綠燈睡著 驚醒撞倒警車、毒品露餡

2017-01-22 16:02

〔記者洪臣宏／高雄報導〕22歲吳姓男子停紅綠燈睡著長達10分鐘，造成大塞車，被叫醒時周圍都是警察，因驚嚇放開腳剎車撞到警車，車內又被查出毒品，神智恍惚的他應訊時都說「不知道」。

高市警方21日22時許接獲通報，有一輛自小客車停在光興與明誠二路口，動也不動，左營警分局新莊派出所警員抵達時，吳姓駕駛還在呼呼大睡，經敲車窗才將他叫醒。

沒想到吳男看到車外周圍站了5名警員，嚇了一跳鬆開腳煞車，撞倒停在他車前的警用機車，造成煞車柄彎曲及車殼擦損，員警立即喝令下車受檢。吳男打開車門時，員警赫見駕駛座上有包白色粉末，吳男對粉末成分避而不談，經篩檢為6.2公克K他命。

吳男應訊時一問三不知，辯稱不知道為何睡著，醒來車內多了一包毒品，不過警方指出，吳男停紅綠燈時因精神不濟睡著，因持毒已經採尿化驗，訊後依毒品罪嫌送辦。

警方調查，吳男從事業務，沒有前科，友人到派出所將他帶回時，透露他最近精神不好。

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