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離奇！台74匝道翻車 駕駛不見蹤影

2017-01-22  15:54

〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速道路太平東平路匝道，今天中午12點半發生一起翻車意外，沒想到員警獲報趕到，駕駛卻不見蹤影，一度以為駕駛在事故發生時被甩出車外，趕緊到上方的主車道，還有下方的平面車道找人，但都未見駕駛，員警處理完約1個小時後，駕駛都沒出現，是否因酒駕心虛離開？還是另有隱情，警方將調閱車籍資料，聯絡車主到案說明。

今天中午12點半左右，台中市警局太平分局接獲報案，指稱台74線快速道路太平東平路匝道上，有1輛轎車4輪朝天翻覆在車道上，因整輛車有剛好佔據在匝道中央，造成整個匝道封閉。

員警獲報趕到，只看到翻覆的汽車，卻遍尋不到駕駛，因車體旁邊有發現明顯擦撞痕跡，懷疑失控自撞匝道護欄翻覆，因駕駛遲未出現，約1點小時左右才將車子吊離，重新開放匝道通行，目前正聯絡車主到案說明。

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  • 一輛轎車今天中午疑似自撞，四輪朝天翻覆在台74線快速道路太平東平路匝道上，但駕駛卻不見蹤影。（記者陳建志翻攝）

    一輛轎車今天中午疑似自撞，四輪朝天翻覆在台74線快速道路太平東平路匝道上，但駕駛卻不見蹤影。（記者陳建志翻攝）

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