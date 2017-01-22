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7旬婦巡田連人帶車翻落山谷 經1夜終尋獲

2017-01-22  15:15

〔記者曾迺強／大林報導〕嘉義縣大林鎮71歲盧姓婦人，昨天駕駛農用搬運車外出，直到晚上6點還未返家，家屬除了報案協請警、消人員協助，還請朋友在臉書發文協尋，盧婦今早被發現連人帶車摔落附近農園山谷，幸還有意識，消防人員緊急將她送大林慈濟醫院救治，目前住院觀察中。

警方表示，盧婦的女兒昨晚會同鄰居遍尋不著失蹤的母親，晚間9時許報案，警、消人員徹夜搜索仍未尋獲；今早7時許有民眾報案稱，有台農運車翻落約10公尺的農園山谷，車旁還躺臥一名婦人，警方前往發現該婦人臉上有擦傷、意識仍清楚，經比對果然是失蹤1晚的盧婦。

大林慈濟醫院表示，盧婦骨盆骨折、肝臟挫傷，須住院治療與觀察；警方轉述家屬表示，昨晚寒流來襲，氣溫相當低，7旬老母親受傷後還能挺過1夜，真的很有福報，也感謝警、消人員幫忙。

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  • 家屬除了報案協請警、消人員協助，還請朋友在臉書發文協尋盧婦。（記者曾迺強翻攝）

    家屬除了報案協請警、消人員協助，還請朋友在臉書發文協尋盧婦。（記者曾迺強翻攝）

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