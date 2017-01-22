辜成允晶華酒店摔下樓 目擊者：昏迷流鼻血

台泥董事長辜成允昨晚參加晶華酒店一場喜宴，離去時不慎從從3樓滾摔下2樓。（資料照，記者楊雅民攝）

2017-01-22 15:19

〔記者姚岳宏／台北報導〕台泥董事長辜成允昨晚參加晶華酒店一場喜宴，離去時不慎從從3樓滾摔下2樓，雖約半層樓高度，救護員到場時，辜成允意識昏迷，仍有生命徵象，現場目擊者指辜雖無明顯外傷，但鼻子流血，消防員緊急處置後送往馬偕醫院搶救。

據了解，台北市消防局是晚間9時46分接獲報案，當時雖然是酒店報警，但現場救護員並不知道辜成允的身分。