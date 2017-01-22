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詐騙火災戶修繕費90萬 蕭男落網收押

警方南下，逮捕詐騙潭子受災戶的蕭姓男子。（記者李忠憲翻攝）

2017-01-22  15:26

〔記者李忠憲／台中報導〕潭子區大成街去年11月發生重大火警，火勢延燒波及20戶，並造成1死慘劇。重建工作持續進行中，竟有人趁火打劫，詐騙受災戶90萬元修繕費。

豐原警分局調查，53歲蕭姓男子平時做工地臨時粗工，大成街火警發生後，他受雇的營造公司承包該區房屋修繕。蕭男在現場工作時，利用災民急於修復家園，取得災民信任後，今年1月3、4日向楊姓等6戶受災戶佯稱，需收取房屋修繕費用及訂購材料費用，詐騙得手88萬5千元後逃之夭夭。

警方獲報後，立刻組成專案小組偵辦，並報請台中地檢署檢察官指揮。專案小組幹員經密集調閱監視器確定他的行蹤後，南下高雄追緝，終於在1月19日在高雄逮捕到蕭男，並扣得7萬元現金、行動電話1支、白色帽子1頂、黑白條紋上衣1件、牛仔褲1件等證物帶案偵辦。

蕭男坦承犯行，供稱詐得款項大多用於還債、買手機及與友人到聲色場所消費殆盡，只剩7萬元，警詢後遭依詐欺罪嫌移送法辦，並遭台中地檢署聲押獲准。

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  • 警方查扣7萬元贓款及手機等。（記者李忠憲翻攝）

    警方查扣7萬元贓款及手機等。（記者李忠憲翻攝）

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標題：詐騙火災戶修繕費90萬 蕭男落網收押


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