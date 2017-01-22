出沒菜市場 嫌誘菜籃族簽注六合彩

2017-01-22 14:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕警破菜籃族賭場！新北市中和警分局秀山派出所破獲地下投注站，昨晚間至永和區進行查緝，逮獲40歲潘姓男子以及簽注單14張、賭資1萬8200元。潘嫌表示，他專門在菜市場出沒，認識一堆婆婆媽媽誘其至賭博網站下注香港六合彩、今彩539、大樂透，而潘嫌則從中賺取手續費。

警方調查，潘嫌經營的地下投注站每注75元收單，接著扣取1.5元手續費，以73.5元下注。潘嫌供稱，因為婆婆媽媽白天時間都很有空，所以他專門出沒菜市場，利用婆婆媽媽口耳相傳吸引其下注賭博，聯絡都是用LINE，而賭博網站是用3萬元向一名男子收購。訊後，警方依賭博罪嫌將潘嫌移送法辦。