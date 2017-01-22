| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

出沒菜市場 嫌誘菜籃族簽注六合彩

2017-01-22  14:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕警破菜籃族賭場！新北市中和警分局秀山派出所破獲地下投注站，昨晚間至永和區進行查緝，逮獲40歲潘姓男子以及簽注單14張、賭資1萬8200元。潘嫌表示，他專門在菜市場出沒，認識一堆婆婆媽媽誘其至賭博網站下注香港六合彩、今彩539、大樂透，而潘嫌則從中賺取手續費。

警方調查，潘嫌經營的地下投注站每注75元收單，接著扣取1.5元手續費，以73.5元下注。潘嫌供稱，因為婆婆媽媽白天時間都很有空，所以他專門出沒菜市場，利用婆婆媽媽口耳相傳吸引其下注賭博，聯絡都是用LINE，而賭博網站是用3萬元向一名男子收購。訊後，警方依賭博罪嫌將潘嫌移送法辦。

廣告
  • 警方查扣14張簽注單以及賭資1萬8200元。（記者徐聖倫翻攝）

    警方查扣14張簽注單以及賭資1萬8200元。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 賭博 賭博罪
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：出沒菜市場 嫌誘菜籃族簽注六合彩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.