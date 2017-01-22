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跌落樓梯「昏迷見血」救護人員指辜成允傷勢不輕

2017-01-22  15:25

〔即時新聞／綜合報導〕台泥集團董事長辜成允昨天發生失足意外，從飯店樓梯3樓摔落2樓半，當場失去意識送醫。救護人員指出，辜成允暈厥的同時鼻孔流血，看來傷勢不輕。

綜合媒體報導，辜成允昨晚赴台北市晶華酒店參與喜宴，不慎在下樓梯時從3樓摔落2樓半，鼻孔流血失去意識，台北市消防局當晚9時47分接獲報案，立即派遣救護車到場，確認辜成允無明顯外傷、仍有生命跡象，送往馬偕醫院治療。

辜成允現年62歲，為前海基會董事長辜振甫次子，屬鹿港辜家第三代，自1981年從美國學成歸國，就進入台泥企業，1991年升任總經理，2003年獲董事會推選兼任企業董事長迄今。

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  • 台泥董事長辜成允傳因失足意外送醫。（資料照，記者劉信德攝）

    台泥董事長辜成允傳因失足意外送醫。（資料照，記者劉信德攝）

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