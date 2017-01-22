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驚！疑未拉手剎車 大貨車衝進排水溝

大貨車疑未拉手煞車，導致滑動衝進排水溝。（記者曾健銘翻攝）

2017-01-22  14:43

〔記者曾健銘／新北報導〕嚇死人！新北市消防局今日中午12時許接獲民眾報案，指稱蘆洲區仁愛街118巷內有輛大貨車撞破護欄，衝進排水溝內，疑似有人在車上，警消立即出動大批人員到場救援，發現車上沒有人，無人員傷亡。

警方初步調查，該路段有坡度，大貨車疑似未拉手煞車，才導致車輛往前滑動，撞破護欄後栽進排水溝，目前已聯絡貨車公司到場處理，稍後也將請吊車將貨車吊上岸，詳細原因仍待調查。

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  • 警消人員到場查看有無人員受困。（記者曾健銘翻攝）

    警消人員到場查看有無人員受困。（記者曾健銘翻攝）

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