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屏東計程車運將不跳表收費 可檢舉

2017-01-22  14:40

〔記者李立法／屏東報導〕春節期間，民眾搭計程車機會大增，由於屏東地區計程車不跳表收費的情況依舊存在，屏東監理站呼籲搭車民眾，若遇上不跳表計費的計程車運將，一定要檢舉，並籲請運將去除議價陋習，依規定按表收費，以免受罰。

屏東縣計程車費率為「起跳運價」1.5公里100元，「續跳運價」每250公尺加收5元，「計時運價」車速5公里以下每3分鐘5元；另有「夜間加成運價」及「春節加成運價」，夜間11時起至翌晨6時，按日間運價加2成，除夕前一日至初五，按表計費，全天再加收50元。

屏東監理站表示，屏東縣計程車費率已實施多年，但司機不按表計費的現象普遍存在，搭車民眾如果遇到有未按表計費情形，請將時間、地點、車牌號碼、收取車資金額及駕駛人姓名記下後，向該站檢舉08-7666136，若查證屬實，將依違反「汽車運輸業管理規則」開罰9千元。

部份計程車運將反映，屏東不同於大都會，許多乘客喜歡議價，不願跳表，以年長者居多，為服務這些老主顧，許多屏東運將希望能爭取跳表及議價兩種方式並行。

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  • 年關將近，屏東監理站人員加強對計程車查核，籲請運將依規定按表收費。（圖由屏東監理站提供）

    年關將近，屏東監理站人員加強對計程車查核，籲請運將依規定按表收費。（圖由屏東監理站提供）

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