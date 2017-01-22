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偷水果拜神 警斥「難道不怕遭天譴？」

2017-01-22  14:17

〔記者余衡／新北報導〕54歲蔡姓男子在新北市土城區一間蔬果行下手行竊，何姓老闆結帳時發現商品短少調閱店內監視器，果然發現蔡男形跡可疑，大膽的他隔天再度現身行竊，店員見狀報警逮人當場人贓俱獲，警訊時蔡男供稱「要偷來拜拜用的」，遭警方痛斥「你難道不怕遭天譴？」

警方調查，從事保全工作的蔡男，前天下午5點多走進裕生路上一見蔬果行，挑選釋迦、桃子、香菇和數把青菜，裝進購物袋後趁店員忙碌沒付錢就騎機車離開，晚間何姓老闆結帳時發現短少約500元商品，調閱店內監視器懷疑鬼鬼祟祟的蔡男就是小偷。

食髓知味的蔡男昨天下午再度現身，又挑選了香蕉、水梨等放進購物袋，店員見狀私下報警，員警趕抵趁蔡男準備騎車離去時將他攔下，當場人贓俱獲。他一開始否認行竊，表示因為錢包放在置物箱內，是要靠近機車拿錢結帳，但店家提供前天蔡男行竊畫面，指控蔡男連續兩度下手，根本就是故意不付錢，蔡男見狀才坦承在店內偷水果，拿回家祭拜拜神明後已經都吃到肚子裡去了，全案訊後依竊盜罪移送法辦。

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  • 蔡男在店內挑選水果。（記者余衡翻攝）

    蔡男在店內挑選水果。（記者余衡翻攝）

  • 員警趕抵攔截蔡男。（記者余衡翻攝）

    員警趕抵攔截蔡男。（記者余衡翻攝）

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