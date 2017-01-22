火燒車駕駛慘死 警方研判自撞起火

2017-01-22 14:11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大寮區台29線101.5公里南下路段，今天凌晨1時發生火燒車意外，經消防人員滅火後發現駕駛座上有具男性焦屍，警方初步研判為自撞起火，死者身分及事故原因待查。

報案民眾經過現場時，該輛NISSAN牌小自客車已經起火燃燒，可以看出駕駛座上有人，大寮消防分隊迅速滅火，1名男子已遭火噬。警方根據車牌通知車主到場，車主表示將車子借給張簡姓的女性友人，不知道死者身分。

警方初勘，發現事故現場路面上有道3公尺長刮痕，研判駕駛轉彎失控自撞對向邊坡起火，因來不及逃生命喪車中，真正原因將進一步釐清。