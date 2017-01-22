毒蟲擔心黑吃黑 家中藏槍警查獲
2017-01-22 13:50
［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港分局去年查獲毒品案，蒐證、監聽過程發現有販毒前科的許姓男子，擔心被黑吃黑持有槍枝，警方昨天持搜索票在許男位在台北市內湖住家頂樓一個廢棄浴缸內查獲一枝制式手槍、子彈25發及4發散彈槍子彈。
北港派出所副所長吳茂榮去年偵辦一起毒品案，監聽時發現有多項毒品及販毒前科的許男（47歲），涉嫌販毒且持有槍枝，昨天前往許嫌內湖住家搜索，查獲安非他命、K他命近90公克，但在屋內卻未發現槍枝。
許嫌對於員警詢問三緘其口，員警到透天厝頂樓查看，在角落一個廢棄浴缸內找到手槍及多發子彈，許嫌才坦承持槍是擔心被黑吃黑，訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例移送法辦，其擴大追查許嫌是否還持有其他槍枝。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 離婚後首回前夫家 方文琳：真的沒有那麼難
- 陳重光之女陳玉梅病逝 享年50歲
- 奧義豪乳夾卡！「蛇精媽」又讓鄉民驚呆惹
- （影音）尾牙戰袍辣度+1 Albee「上下深V」再曬美胸
- 政府基金管理 柯建銘拋行政法人化
- 上街勸募 柯文哲：沒有較勁意思
- 買盆花添喜氣 台東市蝴蝶蘭市集開賣！
- 自由廣場》被告才有的絕對人權
- 焦點評論》台美聯合軍演 有了「Link」
- 武嚇不成反被笑？遼寧艦出航海軍司令被撤換
- 從就職典禮分析川普 專家： 對老婆零尊重
- 2377萬元名錶內戰 納達爾訓小老弟
- 小威16強誰作伴? 有胞姊沒姊妹淘
- 今晨淡水低溫下探12度 冷氣團持續影響至24日
- 年金國是會議 李桐豪轟：完全沒有願景
- 自由廣場》錢坑也重北輕南
- 公仔跳舞搭布袋戲 麻豆消防宣導吸睛
- 美總統換人 推特帳號也移交
- 本週台塑化汽柴油 各降1角
- 採訪側記／務實的恰恰 親筆寫順心
- 川普３大風險 政府３套劇本因應
- 幫洪慈庸發物資被罵 步佔鐘：愛心不分黨派
- 王政浩拚經典賽 中職還沒主意
- 中方刻意閃躲 兩岸簽署協議工作會議被推延
- 川普就職演說 學者︰像競選演說
- 年改國是會議 警署代表：警察應單獨處理
- 充當半日兒女 台南女青商會做公益
- 洋蔥甩情變 玖壹壹跳到噴汗還比YA
- 林俊傑率五月J 致敬3已故西洋巨星
- 高市8人組團遊越南 2人染登革熱
- 使用微波爐注意事項
- 小檔案》Link16「戰術資訊傳輸鏈路」
- 本願山感恩餐會 叫賣哥熱情主持
- 年改只砍公教弱勢 退休校長：缺乏誠信
- 人氣不如歐巴馬？川普暴怒轟媒體：說謊！
- 殷仔返美許願︰拚美日百勝
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hung accepts chair election criticism
- 張智成拎這個中藥 黃荻鈞竟呼好可愛
- 大里溪高灘地花海 裝置藝術增色
- 星期專論》民主進步黨的機會與迷思
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：毒蟲擔心黑吃黑 家中藏槍警查獲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分