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毒蟲擔心黑吃黑 家中藏槍警查獲

2017-01-22  13:50

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港分局去年查獲毒品案，蒐證、監聽過程發現有販毒前科的許姓男子，擔心被黑吃黑持有槍枝，警方昨天持搜索票在許男位在台北市內湖住家頂樓一個廢棄浴缸內查獲一枝制式手槍、子彈25發及4發散彈槍子彈。

北港派出所副所長吳茂榮去年偵辦一起毒品案，監聽時發現有多項毒品及販毒前科的許男（47歲），涉嫌販毒且持有槍枝，昨天前往許嫌內湖住家搜索，查獲安非他命、K他命近90公克，但在屋內卻未發現槍枝。

許嫌對於員警詢問三緘其口，員警到透天厝頂樓查看，在角落一個廢棄浴缸內找到手槍及多發子彈，許嫌才坦承持槍是擔心被黑吃黑，訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例移送法辦，其擴大追查許嫌是否還持有其他槍枝。

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  • 有販毒前科的許姓男子擔心被黑吃黑非法持有槍枝，警方在其住家頂樓廢棄浴缸內起出。（記者黃淑莉翻攝）

    有販毒前科的許姓男子擔心被黑吃黑非法持有槍枝，警方在其住家頂樓廢棄浴缸內起出。（記者黃淑莉翻攝）

  • 有販毒前科的許姓男子擔心被黑吃黑非法持有槍枝，其中還有4棵散彈槍子彈。（記者黃淑莉翻攝）

    有販毒前科的許姓男子擔心被黑吃黑非法持有槍枝，其中還有4棵散彈槍子彈。（記者黃淑莉翻攝）

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標題：毒蟲擔心黑吃黑 家中藏槍警查獲


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