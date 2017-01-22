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一紙傳真假公文 揭穿詐團人頭帳戶新招

圖中這張傳真假公文，揭穿詐團取得人頭帳戶進化版新招。（記者許國楨翻攝）

2017-01-22  13:13

〔記者許國楨／台中報導〕由於人頭帳戶取得不易，加上易遭凍結「存活率」不高，詐團又有新技倆，由假檢察官以被害人涉案為由要求自A帳戶領出現金後再另開B帳戶存入，接著以B帳戶為安全帳戶必須監管名義，派出假書記官向被害人面收B帳戶存摺及提款卡，藉此將帳戶內現金提領一空、還能做為繼續行騙的人頭帳戶，警方最近逮捕一名車手得知此新手法，提醒民眾務必當心。

本月12日下午，中市第三分局偵查隊小隊長許殿敏與同事外出執行勤務，途中行經太平區中山路上某便利超商想購買餐飲裹腹，等待結帳時看到25歲徐姓男子正請店員代為接收傳真，然徐男神情詭異還四處張望，形跡相當可疑。

許員直覺有異，偷偷瞄到傳真內容，抬頭竟為「台北地檢署公正部門收據」，立即暗中呼叫同事下車支援盤查，徐男先是滿臉驚恐，再加上手上拿著詐團同夥剛傳真過來的假公文無法抵賴，只好和盤托出因欠債加入詐團當車手，已經跟被害人約好地點要拿假公文取信對方面交贓款。

警方立即趕赴還在癡等「假書記官」的73歲陳姓婦人，及時攔阻陳婦原欲交付給徐男的存摺及提款卡（內存有23萬餘元），經查原來是詐團稍早撥打電話給陳婦，以她涉及洗錢案件為由，要求自A帳戶領出23萬元餘現金後再另開B帳戶存入，接著以B帳戶為安全帳戶必須監管名義，派出徐男向被害人面收B帳戶存摺及提款卡。

偵查隊長陳春安指出，由於人頭帳戶取得不易加上易遭凍結「存活率」不高，詐團此舉除可先將陳婦B帳戶內現金提領一空，還能做為繼續行騙的人頭帳戶，一舉兩得，可說是進化版的人頭帳戶取得新技倆，提醒民眾務必當心﹔訊後全案依詐欺罪嫌送辦。

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  • 徐姓車手當場被逮，滿臉驚恐。（記者許國楨翻攝）

    徐姓車手當場被逮，滿臉驚恐。（記者許國楨翻攝）

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