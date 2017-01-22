他專注偷鉅樟木 警方巡邏逮正著

2017-01-22 12:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台北市56歲馮姓男子，21日下午與友人一同前往桃園市復興鄉山區遊玩，馮男見路旁有一棵樹徑約1.5公尺的枯立樟木，居然拿出鏈鋸開始專心鋸木，被經過的保安警察第七總隊第五大隊員警發現，當場逮捕馮男，今天（22日）訊後依違反森林法送辦。

保七總隊第五大隊表示，員警於21日15時許，巡邏發現馮男在路旁鉅樹木，而在馮男停放於事發地點50公尺外的麵包車上，發現已裁切搬運上車的8段木頭。

馮男專心鋸木．完全沒有發現警方接近，被發現時馮男相當尷尬，供稱因為學習雕刻近1年多，恰好發現枯立樟木，認為樟木質地適合初學者學習雕刻，才會起心動念。